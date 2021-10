Il festival GialloLuna torna dal vivo con un omaggio a Dante Alighieri

Anche se con solo tre appuntamenti, il Festival GialloLuna NeroNotte di Ravenna è pronto a tornare dal vivo per celebrare la 19esima edizione consecutiva, dopo l’edizione online dello scorso anno. Appuntamento il 5 e 6 novembre, per l’omaggio a Dante Alighieri dal titolo “Le altrui scale”.

GialloLuna NeroNotte, del resto, ha già ha incontrato il Sommo Poeta nella seconda edizione (2004) dedicata ai thriller storici, grazie allo scrittore statunitense Matthew Pearl e a Giulio Leoni. In questo 2021 il festival ravennate torna dunque all’omaggio “in giallo” a Dante con un’iniziativa originale, l’antologia “Le altrui scale”, pensata per questi 700 anni.

Si parte venerdì 5 novembre alle 18.00, nella sala Muratori della Biblioteca Classense (via Baccarini 3) con la presentazione dell’antologia “Le altrui scale”; interverranno gli autori Paolo Casadio, Caterina Falconi, Annamaria Fassio, Nevio Galeati (curatore dell’antologia), Nicola Lombardi, Maico Morellini, Linda Traversi.

Sabato 6 novembre, nella sala Spadolini della Biblioteca Oriani (via C. Ricci 26) alle 16.00 premiazione del Concorso per racconti inediti, in collaborazione con Il Giallo Mondadori. Interverranno l’editor Mondadori, Franco Forte, e la scrittrice Annamaria Fassio. I racconti e i finalisti, provenienti da tutta Italia, sono: Il trillo del diavolo di Luigi Brasili (Pomezia), La pendola di Alessia Corazzi (Rimini), Il quinto uomo di Sergio Cova (Varese), La fossa di Mattia Cuelli (Montichiari), La morte viaggia in cartolina di Nino Genovese (Barcellona Pozzo di Gotto), Delitto al calamaro dispettoso di Morgan J. C. (Fiammetta M. Rossi e Melania Soriani: Milano e Carrara), Il sole nel buio di Stefania Marini (Avezzano), L’eredità di Luca Notarianni (Itri – Latina), Lui cammina in mezzo a noi di Francesca Santi (Livorno), Il Re Mida del peperoncino di Giuseppe Scatà (Catania).

A seguire, si tiene la presentazione del romanzo “La banda degli invisibili e la recita maledetta” (Mondadori), con gli autori Elisa Bertini e Franco Forte.