Forme e visioni in “Fuor di nebbia”, la personale di Stefania Salti

Da sabato 14 gennaio (inaugurazione ore 18:30) a domenica 29 gennaio lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, ospita “Fuor di nebbia”, una personale di Stefania Salti che sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 16:00 alle 19:00. Durante il periodo dell’allestimento presso Pallavicini22, un’opera dell’artista sarà esposta anche presso la sede dell’ ADSP Porto di Ravenna in via Via Antico Squero 31 a Ravenna, aperta in orario di ufficio.

La mostra sull’opera di Stefania Salti, con testo critico di Roberto Pagnani a catalogo, vede esposte tele, metalli e incisioni realizzate dall’artista nell’ultimo ventennio. Secondo il critico, “d’acchito si percepisce una forte energia esecutiva, che può apparire anche una pittura violenta, in realtà si cela un’appassionante e sussurrata liricità nata da tenui passaggi bisbigliati di forme e visioni.” Di sé l’artista riferisce: “Dipingere è un proseguire nella scoperta, sia del fuori che del dentro di me. Il racconto di queste esperienze ha bisogno di linguaggi diversi. Per questo uso materiali diversi. Non si possono descrivere tutti i pellegrinaggi dell’anima con le stesse parole. Alcune hanno bisogno di essere delicate, altre incisive, altre sussurrate.”

Stefania Salti è nata a Ravenna nel 1952. Diplomata all’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico ha poi frequentato l’Accademia di Belle Arti di Ravenna studiando figura e incisione. E’ stata insegnante d’arte, pittrice e incisore. Negli anni studia e applica varie tecniche pittoriche, mantenendo costante l’interesse e la sperimentazione del linguaggio artistico usando il gesso, la gomma, i metalli. Gli ultimi lavori sono collage di immagini da lei fotografate e poi elaborate con tecniche al computer e interventi pittorici. Ha esposto, dal 1980, in Italia e all’estero in mostre personali e collettive. Attualmente vive e lavora a San Pietro in Vincoli, immersa nel verde che circonda un casolare di campagna.