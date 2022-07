Fra bontà e Resistenza: torna l'appuntamento con la "Pastasciutta Antifascista"

Domenica 24 luglio alle ore 20 torna l'appuntamento con la Pastasciutta Antifascista al Circolo Arci di San Pietro in Trento. La Pastasciutta Antifascista è una tradizione che parte dai Fratelli Cervi che per primi ebbero l’idea di preparare pastasciutta per tutto il paese il 25 Luglio 1943 per celebrare la caduta del fascismo.

Il menù prevede: maccheroni in bianco come da tradizione, tagliatelle al ragù, cocomero, acqua e vino (10 euro). Per prenotazioni rivolgersi al Bar Arci: 0544-568592.