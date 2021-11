Fra degustazioni e laboratori si celebra l'olio dei colli romagnoli

È arrivato l’olio nuovo e il Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) sabato 27 novembre celebra l’oro verde delle nostre colline con agrilaboratori per i più piccoli e degustazioni guidate per mamma e papà. Dalle 10.30 alle 12.30 saranno gli stessi produttori, insieme agli esperti di Terra di Brisighella, che quest’anno celebra i 25 anni dell’attribuzione della DOP, a raccontare i segreti di questo condimento antico e salutare, alimento base della dieta mediterranea. Il programma della mattinata prevede il laboratorio per baby-agrichef ‘Facciamo la piadina romagnola all’olio extravergine di Brisighella’, a cura del cuoco contadino Gianluca Martelli e assaggi guidati dell’olio di Brisighella.