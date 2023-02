Fra imballaggi, stoffe e pizzi prendono forma i “Teatrini di carta” di Marilena Benini

“Teatrini di carta” è la mostra personale di Marilena Benini ospitata presso la vetrina di Bottega Matteotti di Bagnacavallo fino al 19 marzo. In esposizione ci sono assemblaggi con carte, cartoncini, stoffe, pizzi e imballaggi, realizzati fra il 2008 e il 2012. "Conservo amorevolmente e utilizzo questi materiali – racconta l’artista – che per me hanno una loro peculiare bellezza, ognuno rimanda a una piccola storia. Sono pizzi fatti all’uncinetto da una nonna, un sacchetto delle patate, brandelli di vecchie tappezzerie, carte fatte a mano comprate secoli fa a Urbino, la copertura di un sussidiario degli anni Sessanta, carte per le risguardie acquistate a Genova in viaggio di nozze, campionari di stoffe ricevuti in regalo da una cara amica, ritagli dai cataloghi Bakker che riceveva mia mamma ormai ingialliti dal tempo, pezzi di tettoia in vetroresina rubati tra le carabattole di mio babbo, cartone ondulato da una confezione di merendine, pirottini dell’Ikea… Questi frammenti – conclude Marilena Benini – si ritrovano insieme in piccole scenografie che diventano teatrini-giardino, o mare, o bosco, o notte, racchiusi in vecchi cassetti pitturati a colori vivaci".