Fra teatro e fumetto: Amanda Sandrelli in "Lucrezia Forever"

Arriva al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, martedì 8 e mercoledì 9 marzo alle ore 21, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Francesco Niccolini Lucrezia Forever! liberamente ispirato al personaggio creato da Silvia Ziche e interpretato da AMANDA SANDRELLI insieme a tre “attori animati”. La pièce è co-prodotta da Arca Azzurra e Accademia Perduta/Romagna Teatri e realizzata per il Graphic Novel Theatre di Lucca Comics&Games in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca. Amanda Sandrelli sarà anche protagonista dell’Incontro con gli Artisti che si terrà mercoledì 9 marzo alle ore 18. L’Incontro è a ingresso gratuito.

Quando teatro, innovazione e tecnologia, fumetto e animazione declinati al digitale si incontrano sul palcoscenico per raccontare complessi, tic e manie. Lucrezia Forever! è uno spettacolo surreale, comico, poetico, struggente e fuori da ogni tradizione teatrale: in scena quattro attori, tre dei quali digitali, la quarta in carne e ossa ma con riflessi a fumetti. Sì perché tutto nasce da un personaggio a fumetti, Lucrezia, generato dalla fervida mente e dall’ancor più fervida mano di Silvia Ziche, disegnatrice vicentina che da anni dà vita a questa single piena di complessi, tic e manie.

Prezzi: da 26 a 15 euro.