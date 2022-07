Fresche degustazioni sotto l'ombrellone con il 'Fruit beach party'

La frutta degustata sul lettino comodamente in spiaggia, proposta anche in versione drink dissetante contro le elevate temperatura estive. E ancora, un divertente gioco per testare le conoscenze sulle proprietà di frutta e verdura, e in caso di errore arriva la… “Docciafruit”. A rendere più gradevole il tutto, uno spazio photo booth con stampa istantanea delle foto ricordo, a cui si aggiungono tanti gadget personalizzati sempre a tema “ortofrutticolo”.

Questo, e tanto di più, nella prima tappa di ‘Fruit Beach Party’ il tour nelle spiagge con esordio al Bagno Fantini a Cervia da venerdì 8 a domenica 10 luglio. Si parte alle ore 15 (fino alle 19) e protagonista è la frutta, prodotto salutare per eccellenza dell’estate, proposta in modo informale e divertente attraverso il coinvolgimento dei turisti. I prodotti al centro dei pomeriggi sono quanto di meglio propone il settore in fatto di proprietà sane e nutrienti: lamponi e mirtilli di Berryway, limone verdello di Citrus L’Orto Italiano, mela di Pink Lady, Pesca Nettarina di Romagna Igp di Solarelli, susina di Metis, pomodori datterino, ciliegino e Camone di Moncada.

Ideato da Sgmarketing, società specializzata nella valorizzazione dell’agrifood, l’evento è un vero e proprio road show in otto tappe, in sei stabilimenti balneari di tre regioni. Dopo Cervia, si andrà in Versilia venerdì 15 luglio al Bagno Jungla 21 a Cinquale – Marina di Massa, sabato 16 luglio al Bagno Adrea Doria a Torre del Lago Puccini, domenica 17 luglio al Bussola Club Versilia a Marina di Pietrasanta. Il tour si chiude in Veneto a Duna Verde ai Bagni Bellavista venerdì 22 luglio e con l’ultima data sabato 23 luglio a Rosolina Mare al Tortuga Beach Club.