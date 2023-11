Una 'game night' in biblioteca tra giochi da tavolo e “Dungeons & Dragons”

Venerdì 17 novembre, alle 17, alla biblioteca Trisi di Lugo arriva "Storie da giocare", un appuntamento che porta alla scoperta del gioco di ruolo per eccellenza: “Dungeons & Dragons”. Prenotazioni in biblioteca: dai 12 anni massimo 8 posti. Alle 20.30 parte poi la "Game night", una serata di giochi da tavolo in biblioteca. (La serata potrebbe subire variazioni per lo sciopero generale proclamato dai sindacati CGIL e UIL).