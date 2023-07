Gelato, laboratori creativi e colazione: si trascorre una notte al museo

Venerdì 14 luglio, dalle 20.30, torna Una notte al Museo. L’iniziativa, rivolta ai bambini nati dal 2010 al 2014, si svolge dal tramonto all’alba e prevede di trascorrere in tenda, presso il giardino del Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano una vera e propria avventura, per vivere la storia come un gioco divertente, originale ed un po’ audace.

Il programma prevede: ore 20:30 - 21:00 Arrivo, accoglienza e assegnazione delle tende (i partecipanti dovranno aver già cenato); alle 21:00 spuntino goloso con gelato e frutta e saluti ai genitori; alle 21:30 laboratorio creativo e avventurosa caccia al tesoro; ore 24:00 tutti in tenda e sogni d’oro; ore 07:30 colazione e alle 8:30 saluti e arrivederci alla prossima avventura.

Tariffa: 35 euro a partecipante, tutto compreso. Per info e prenotazioni telefonare alla segreteria didattica di RavennAntica 0544 36136 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Per prenotarsi è necessario collegarsi al sito www.ravennantica.it