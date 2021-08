Genio e gioventù: il talentuoso Ettore Pagano interpreta Bach nella Basilica di San Vitale

Indirizzo non disponibile

La rassegna musicale “Genio e Gioventù“, organizzata dalla Young Musicians European Orchestra, giunge a uno dei suoi appuntamenti più attesi più impegnativi con l’esecuzione integrale delle sei Suites per violoncello solo di Bach programmata a Ravenna nelle due serate del 26 e 31 agosto nella Basilica di San Vitale.

Si tratta di 6 composizioni monumentali, scritte dal 1717 al 1723, nelle quali per la prima volta Bach considera il violoncello come uno strumento solista e non solo di accompagnamento. Sono considerate tra i brani più complessi e difficili nel repertorio violoncellistico.

Protagonista del primo appuntamento, giovedì 26 agosto alle 21, è Ettore Pagano, 18 anni, che eseguirà le suites numero 2, 4 e 6. "Uno dei giovani strumentisti più dotati, più maturi ed autorevoli che io abbia incontrato in oltre 40 anni", lo definisce il maestro Paolo Olmi.

Biglietti: posto unico 1 euro. Per motivi sanitari sono ammesse solo 45 persone, con obbligo di esibizione del green pass. Per i biglietti disponibili, info alla mail: erconcerti1@yahoo.it