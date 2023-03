Sboccia la primavera: tornano le visite nei Giardini Segreti

Due le date in programma per la nuova edizione di Giardini Segreti che festeggia l'inizio della primavera con tanti appuntamenti tra aree naturali e giardini privati della provincia ravennate. Le date da segnare sul calendario sono: 26 marzo e 16 aprile. Tutti gli eventi sono gratuiti. Orario: dalle 10,00 alle 17,00. Offerta di fiori e semi dell'Associazione Giardini Segreti.

Domenica 26 marzo si possono visitare:

Gli agrumi di casa Bandini - Alfonsine Via Stroppata 159. Agrumi coltivati a terra, agavi ventennali e diverse varietà di palme.

Ecomuseo delle Erbe Palustri - Villanova di Bagnacavallo Via Ungaretti 1. Visita al museo e all'etnoparco.

Giardino incantato di Elio - Villanova di Bagnacavallo Via Aguta 34. Bosco in fase di risveglio con scenografie e giochi d'acqua. Mostra quadri di giardini dell'Associazione

Le Camelie di Giuliani - Lugo Viale Dante, 110. Ricchissima collezione di oltre 300 camelie.

Oasi Podere Pantaleone Bagnacavallo Vicolo Pantaleone 1. Visite libere e guidate in un ambiente ricco di fauna selvatica.

Il Giardino di Patrizia Dalla Valle - Prada Via Provinciale, 11. Giardino ideato insieme al gardener Paolo Tasini. Nella serra "la mia casa emporio" di Maurizio Cimatti

Il Labirinto di Dante - Ravenna Via Port'Aurea, 57. Un percorso di 169 elementi decorativi a cura Dodell'Associazione Dia-Ordine.

Domenica 16 aprile:

Gli agrumi di casa Bandini - Alfonsine Via Stroppata, 159. Agrumi coltivati a terra, agavi ventennali e diverse varietà di palme.

Il Giardino di Angelo Bagnari - Alfonsine Via Stroppata, 163. Giardino boscoso con laghetti.

Passioni di Rema Alfonsine Via Guerrina 52. Bulbose ed alberature in fiore. Capanno del 1944. Laboratorio di talee.

Casa Museo Monti - Alfonsine Via Destro Senio Riserva naturale Stazione 1 Ex-Fornace Violani. Visite libere e guidate in ambiente naturale. Orario: dalle 14,30 alle 17

Ecomuseo delle Erbe Palustri - Villanova di B. Via Ungaretti, 1. Visita al museo e all'etnoparco.

Giardino incantato di Elio - Villanova di B. Via Aguta, 34. Bosco in fase di risveglio con scenografie e giochi d'acqua.

Oasi Podere Pantaleone Bagnacavallo Vicolo Pantaleone 1. Visite libere e guidate in ambiente ricco di fauna selvatica.

Cà ad Matren San Pancrazio Via Adige 17. Parco giardino con alberi tra cui pioppo bianco centenario, frutti dimenticati e bulbose. Mostra quadri di giardini dell'Associazione

Il Labirinto di Dante - Ravenna Via Port'Aurea, 57. Un percorso di 169 elementi decorativi a cura dell'Associazione Dia-Ordine.

Campo dei ciliegi di Mario Cagnani - Campiano Via S. Antonio, 16. Una passeggiata da favola tra 250 ciliegi in fiore.