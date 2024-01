Giochi, musica e bolle di sapone per l'arrivo della Befana

Tra il 5 e il 6 gennaio sono in programma nel territorio bagnacavallese diverse iniziative dedicate alla Befana. Venerdì 5 gennaio alle 20 il centro civico di Rossetta ospiterà una serata dedicata ai più piccoli con giochi, musica e intrattenimento con protagonista la Befana che distribuirà la calza ai bambini. L’iniziativa è a cura del Consiglio di Zona e della Polisportiva Rossetta. Alle 20.30, nell’attesa dell’arrivo della vecchina, presso l’area parrocchiale di Villa Prati ci saranno letture animate con l’associazione Comunicando per fare festa assieme. Organizzano la Parrocchia e l’associazione L’Incontro.

Sabato 6 gennaio alle 14.30 in piazza della Libertà a Bagnacavallo troveranno spazio, grazie all’associazione Civiltà delle Erbe Palustri, la casa delle scope, la casetta delle calze, il bucato della Befana con le magiche bolle di sapone, la corte dei giochi di legno e dei giochi dell’ingegno e il Fantateatro. Arriverà poi la Befana in persona che offrirà a tutte le bambine e i bambini intervenuti la pecorella del bosco. Alle 19, nell’ex asilo di Traversara è in programma infine una festa in attesa della Befana con i suoi doni, a cura di Traversara in Fiore e Consiglio di Zona.