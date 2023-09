Arte, natura e pratiche zen: a Lavezzola una giornata per ricongiungersi con la natura

Indirizzo non disponibile

Domenica 1° ottobre il parco Maria Fontana di Lavezzola sarà protagonista di una giornata all'insegna della natura. Alle 10 si potranno sperimentare pratiche di "qi gong", un'antica disciplina che aiuta a ricollegarsi con lo scorrere naturale dell’energia, a cura dell'associazione Synesis. Un’occasione per imparare a percepire e a far fluire respiro, pensieri, emozioni, e a ritrovare consapevolmente armonia.

Si prosegue con una visita guidata alle due opere di "land art" installate nel parco a cura di Crac. Le opere fanno parte del percorso ciclopedonale Waterways, inaugurato ad aprile 2022, che collega le frazioni e il capoluogo di Conselice. Le installazioni vogliono favorire la riscoperta del legame con la natura del proprio territorio, suggerendo un modo nuovo di osservare il paesaggio, che ha stimolato anche gli artisti nella creazione della loro opera, collocata in punti d’interesse naturalistico.

A seguire, pedalata fino all’idrovora Sabbadina di Frascata (col supporto del Comune di Conselice), dove si visiterà un’altra opera del percorso Waterways. Si completerà il giro raggiungendo Villa Verlicchi (poco distante dal parco Fontana), dove si potrà vedere la mostra EcoUmana, e fare una sosta/spuntino al vicino bar del centro sociale "Maurelio Salami". Il ritorno in bicicletta è previsto per le 12.30 circa.

Ritrovo alle 9.50 all'ingresso del parco Maria Fontana, in via Gino Picci a Lavezzola. Per la pedalata ogni partecipante utilizzerà la propria bicicletta. Informazioni e iscrizioni a info@cracarte.it, telefono 338 1837841 oppure 366 1697727.