Per la Giornata del Contemporaneo uno sguardo a ricordi e oggetti di Francesco Baracca

Per la 19esima Giornata del Contemporaneo sabato 7 ottobre il Museo Baracca di Lugo aderisce alla giornata promossa da Amaci, Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, proponendo l'iniziativa “Oggetti Storie e Disegni. Il Museo Baracca come non l’avete mai visto”. Il progetto a cura di Massimiliano Fabbri prevede dalle 15.30 alle 17.30 l'evento "Oggetti & Storie, Dodici oggetti del museo per dodici storie, ovvero una visita guidata speciale affidata a una pluralità di racconti che vi aspettano dentro le stanze della casa di Francesco". Dalle 17.30 alle 19.30 "Oggetti & Disegni, le cose custodite nella casa dell’eroe, in risonanza tra occhio e mano, moltiplicate da un’azione collettiva di disegno dal vero che invade le sale del museo".

Dodici storie a partire da dodici oggetti conservati al museo, scelti e raccontati da dodici persone diverse, dentro alle dodici stanze in cui si articola il percorso espositivo della casa museo di Francesco Baracca, tra cimeli e fotografie, dipinti e disegni, lettere e uniformi, aerei e cavalli. Una volta entrati nella casa natale dell'aviatore lughese, ci si potrà muovere liberamente nelle stanze senza seguire un percorso predefinito o obbligato, alla scoperta delle storie trattenute da alcuni degli oggetti conservati. Nella seconda parte del pomeriggio, una schiera di artisti invaderà il museo disperdendosi nelle stanze con un'azione collettiva di disegno dal vero (aperta anche ai bambini e ai ragazzi) che permetterà ancora una volta, di vedere sotto altri punti di vista e sguardi, le presenze, le cose e gli oggetti del museo.