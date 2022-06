Giornata del rifugiato: Carmelo Pecora racconta le storie di chi è costretto a lasciare la propria terra

Lunedì 20 giugno alle 21, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l’Auser di Lugo organizza la presentazione del libro di Carmelo Pecora “Che pacchia. Ragazzi! Storie dis-umane” (Edizioni del Loggione)” al Salone Estense della Rocca di Lugo. All’incontro sarà presente l'assessore Lucia Poletti.

Assorbiti dalle esigenze individuali, pur travolti dallo stress quotidiano, non possiamo e non dobbiamo dimenticare i conflitti che sono in atto in tutto il mondo, più di trenta, e le sofferenze di chi li subisce. In questo libro, Carmelo Pecora diviene il compagno di viaggio di tutti i protagonisti - donne, uomini, bambini - che lasciano la loro terra e la loro famiglia: e ci presenta il loro dolore alla ricerca della pace e della dignità di cui sono stati brutalmente privati.

“Le storie raccontate in questo libro – scrive l’autore nella nota introduttiva al libro - sono basate su ricordi di quando ero un Ispettore della Polizia Scientifica, altri su fatti accaduti e dei quali ho sentito parlare e letto e molti si basano su episodi immaginari ma assolutamente veritieri”.