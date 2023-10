Giornata della memoria e dell'accoglienza: la proiezione gratuita di “Io capitano”

Nell’ambito delle iniziative organizzate per le scuole e la cittadinanza dal Comune di Ravenna legate alla X Giornata della Memoria e dell'Accoglienza del 3 ottobre scorso, istituita per ricordare chi ha perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, ci sarà un ultimo appuntamento: la proiezione al Cinema Mariani, mercoledì 18 ottobre alle 20,30, dell’ultimo lavoro di Matteo Garrone “Io Capitano”.

Il film ha ricevuto il Leone d'argento - premio per la miglior regia - alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 ed è designato dall'Italia per la selezione al miglior film internazionale agli Oscar. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. Ravenna è titolare di diversi progetti di tutela delle vittime di tratta ed è stata indicata dal Governo come uno dei porti sicuri di sbarco dei naufraghi salvati in mare.