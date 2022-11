Giornata nazionale degli alberi: un tour in bicicletta nella riserva di Alfonsine

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, Casa Monti sede operativa del CEAS Bassa Romagna, propone “Andar per Alberi” un’escursione straordinaria per scoprire curiosità e aneddoti sulle piante. Un tour in bicicletta per conoscere il territorio e alcune specie ed esemplari di notevole importanza che prevede una sosta presso la Stazione 1 della Riserva di Alfonsine, Cava Fornace Violani.

L’appuntamento è domenica 20 novembre alle ore 9.30. Il percorso parte da Casa Monti e arriva sull’argine del fiume Reno. Superando poi il fiume, si raggiungono le Valli Sud di Comacchio percorrendo le quali, si giungerà a S. Alberto, paese che ospita il Palazzone, sede del Museo Natura. Durante il percorso si incontreranno svariate specie di alberi significativi e con l’aiuto di una guida esperta di botanica, se ne scopriranno i segreti. Il Museo di Casa Monti sarà aperto per le visite dalle 14 alle 18 di domenica. I biglietti per l’escursione sono acquistabili online sul sito di Atlantide.