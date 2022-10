Tornano le “Giornate da Libridine”: appuntamento con i “Sussurri di siti silenti” di Nicoletta Timoncini

A partire dalle 18 di sabato 8 ottobre ritornano le “Giornate da Libridine”, la rassegna culturale ideata da Cooperativa Sociale San Vitale che si tiene negli spazi della libreria “Libridine” in Viale Baracca 91 a Ravenna. L’edizione 2022-2023 della rassegna si apre con la presentazione del libro di Nicoletta Timoncini "Sussurri di siti silenti, viaggio in Romagna e dintorni": si tratta di un'opera in due volumi che propone un viaggio alla scoperta dei luoghi dimenticati della Romagna. I siti presi in considerazione vengono descritti attraverso le visite dell’autrice, documentati dalle immagini di ieri e di oggi, arricchiti dai dati storici e dalle narrazioni di chi vi ha vissuto, con una particolare attenzione alle tradizioni e al folklore romagnolo. Nicoletta Timoncini è nata a Ravenna il 7 marzo del 1975 e da allora vive a Porto Corsini; è psicologa e formatrice. Ha pubblicato alcuni racconti e un romanzo breve. Nel 2021 è uscito "Sussurri di siti silenti" e nel 2022 "Sussurri di siti silenti 2" (Il Ponte Vecchio), per dare voce alla sua passione per la storia locale e i territori romagnoli. L’evento è a ingresso libero.