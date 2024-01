Giovani e sessualità: una conferenza su storie e stereotipi con NicolettaLandi

Mercoledì 24 gennaio alle ore 17.30, l'ISIA di Faenza ospita la conferenza Giovani e sessualità: storie, stereotipi, strumenti dell'antropologa Nicoletta Landi, moderata dal prof. Ivan Severi. "Rebel without a cause" è il titolo originale di un iconico film – tradotto in italiano come “Gioventù bruciata” – che parla di una fase della vita in cui le emozioni, il corpo e le esperienze si fanno potenzialmente più intense e, allo stesso tempo, delicate: la giovinezza. Idolatrate e bistrattate, attenzionate e trascurate, le persone giovani sono state – e a tratti sono ancora – al centro di numerosi dibattiti pubblici. In particolare, la loro sessualità è spesso oggetto di racconti, ipotesi e (frammentate) prese in carico che ne accolgono scarsamente la prospettiva “emica”.



Se la sessualità (compresa quella dei giovani) è parte fondante dei processi identitari e di soggettivazione, in che modo è possibile considerarla e valorizzarla oltre gli stereotipi spesso usati per rappresentarla? Nicoletta Landi traccerà un excursus su come il concetto stesso di giovinezza si sia intrecciato a quello di sessualità e su come questa sia parte fondante delle identità più giovani, e su come questo aspetto si sia evoluto nel tempo. Tra spunti più o meno pop si cercherà di restituire valore all’esperienza erotico-relazionale in adolescenza evidenziando in modo critico la sua dimensione ribelle, (anti)conformista e in costante e inafferrabile divenire.



Nicoletta Landi è antropologa e si è formata presso l’Università di Bologna, il Centro Italiano di Sessuologia (CIS) e L’Universiteit van Amsterdam (Paesi Bassi). Si occupa di sessualità, educazione, genere, adolescenza e promozione della salute sessuale e affettiva. Collabora con il Consultorio “Spazio Giovani” dell’Azienda USL di Bologna e con numerose istituzioni e organizzazioni locali e nazionali che si occupano di educazione alla sessualità e all’affettività, sia come consulente che come creatrice di contenuti e/o percorsi formativi destinati ad enti pubblici e privati. Collabora con la Onlus italiana COSPE ed altre organizzazioni europee che si occupano di educazione inclusiva e promozione dei diritti. È autrice della monografia Il piacere non è nel programma di Scienze! Educare alla sessualità, oggi, in Italia (Meltemi Linee, 2017) e di numerosi contenuti scientifici e divulgativi sui temi in questione. Ingresso libero