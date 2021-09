Gli Instagramers dell'Emilia Romagna pronti a fotografare Ravenna durante le celebrazioni dantesche

Le community Instagramers dell'Emilia Romagna si incontrano a Ravenna per un tour fotografico durante il weekend delle celebrazioni Dantesche. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 settembre per un tour che porterà gli appassionati di mobile photography e Instagram provenienti da tutte le province dell'Emilia Romagna, in giro per Ravenna alla scoperta dei luoghi più caratteristici da fotografare. La zona del silenzio, i monumenti Unesco, ma non mancherà uno scatto a strade e giardini, così come alle opere di street art e ai piatti tipici della gastronomia romagnola.