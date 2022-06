Hernandez & Sampedro tornano sul palco per presentare il nuovo album "Traces"

A sei anni di distanza, esce il nuovo album di Hernandez&Sampedro. Si chiama "Traces" il nuovo lavoro del gruppo ravennate fondato da Luca "Hernandez" Damassa, voce solista e chitarra ritmica, e Mauro "Sampedro" Giorgi, chitarra solista e seconda voce. I due artisti collaborano assieme dal 2003, quando erano rispettivamente voce e chitarra degli Stoned Machine, band che ha pubblicato un album nel 2009 intitolato Human Regression. L'appuntamento è per il 21 giugno, ore 21, al Teatro Binario di Cotignola dove si terrà la presentazione ufficiale del nuovo album Traces. Ingresso gratuito all’aperto, in caso di maltempo verrà svolto all’interno del teatro. Posti limitati su prenotazione.

Dal 2010 iniziano assieme questa nuova avventura artistica, suonando circa 1000 concerti in 12 anni di attività e pubblicando 2 album di brani originali: Happy Island (2013) Dichotomy (2016) entrambi per la Route61 Music. Nel corso degli anni diverse sono le collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali fra cui Ryan Bingham (USA - premio Oscar per Crazy Heart), Therapy? (IRL), Eugenio Finardi, Mary Cutrufello (USA), Turin Brakes (UK), David Celia (CAN), Vini Lopez (USA - 1° batterista Bruce Springsteen & The E-Street Band), Marcus Eaton (USA - collaboratore David Crosby), Elliott Murphy (USA), Hans Ludvigsson (SWE), Budford Pope (SWE), Blastema, Graziano Romani.

Con Traces per la prima volta i due artisti hanno lavorato assieme alla loro Band (Giacomo "Jack La Bamba" Sangiorgi al Basso e Luca "El Chapo" Cocchieri alla batteria) agli arrangiamenti dei brani, tanto da decidere di registrare tutta la sezione strumentale in presa diretta dal vivo, in due intensi giorni di registrazioni a giugno 2021 al BARN MUSIC STUDIO di Francesco Solaroli, abituale sala prove della band.