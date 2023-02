Hernandez & Sampedro festeggiano dal vivo i 10 anni di "Happy Island"

Indirizzo non disponibile

Nel marzo 2013 uscì il primo album di Hernandez & Sampedro, Happy Island. A 10 anni dall'album di debutto, il duo ravennate sarà protagonista di uno speciale concerto mercoledì 8 marzo alle 20.30 per suonare in unplugged al Ready Maddy Bar and Food di Alfonsine tutto l'album Happy Island. Nel live si aggiungeranno anche un paio di brani degli Stoned Machine (band storica di Hernandez e Sampedro) ed alcune cover che il duo suonava al tempo dell'esordio. La festa però raddoppia, perché la stessa sera si festeggia anche il compleanno del locale.