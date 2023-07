A Villa Verlicchi a Lavezzola continuano gli appuntamenti con i "Concerti in Villa" serate in musica nelle domeniche di luglio. Domenica 9 luglio ci saranno i Fotogrammi in musica del trio Movie; il progetto nasce nel 2003 dall’unione di tre musiciste provenienti dagli studi classici e jazz e si propone di far rivivere le atmosfere, i sentimenti e i luoghi delle più celebri pellicole, dagli esordi del cinema fino ai nostri giorni, attraversando l’epoca del musical; ospite Valentina Monti (voce). Inizio concerto alle 21. Ingresso gratuito.