Il chitarrista canadese Don Ross in concerto

Don Ross sarà in concerto giovedì 9 novembre alle 21 a Fusignano, all'auditorium "Arcangelo Corelli" per presentare il suo ultimo disco Water. Donald Ross è un chitarrista fingerstyle canadese. È stato il primo a vincere due volte il "Fingerpick Guitar Championship" degli Stati Uniti (1988 e 1996). Il suo album Huron Street ha raggiunto la top ten della classifica Billboard nella sezione new age.

La musica di Ross prende in prestito dal blues, dal jazz, dal folk e dalla musica classica creando uno stile che lui descrive come "heavy wood" (legno pesante). Ross cita Bruce Cockburn, John Renbourn, Pierre Bensusan, Keith Jarrett, Egberto Gismonti e Pat Metheny come le sue principali fonti di ispirazione. La tecnica di Ross e il suo senso del ritmo si combinano con idee non comuni che rendono il suo stile immediatamente riconoscibile. Usa spesso tecniche percussive e suona intricati schemi con il pollice. Queste tecniche hanno influenzato molti altri chitarristi fingerstyle. Nel 2021 ha vinto il premio "Walter Carsen" per l'eccellenza nelle arti dello spettacolo, amministrato dal Canada Council for the arts.

Water è il suo 18esimo album da solista e il suo 21esimo comprese le collaborazioni. L'album presenta collaborazioni con il leggendario chitarrista/cantautore Bruce Cockburn, il mago del basso fretless Michael Manring, il chitarrista/compositore Sean Hall, la cantante/chitarrista Brooke Miller, il quintetto The Atlantic String Machine e persino un pezzo con l'Orchestra filarmonica di Praga. Il biglietto costa 10 euro (5 euro per under 20 e over 65) e si acquista sul posto la sera stessa. Il concerto è organizzato dal Comune di Fusignano; per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Cultura al numero 0545 955665.