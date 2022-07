Il giovane Lorenzo Bellagamba al grande organo di Stella Maris

Mercoledì 20 luglio alle 21:15 avrà luogo il terzo appuntamento dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 2, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti.



Protagonista di questa serata sarà il giovane talento Lorenzo Bellagamba con un programma dal titolo “Dal minore al maggiore, l’organo e le sue infinite capacità espressive”. Bellagamba, dopo aver studiato pianoforte presso il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, si è appena laureato in organo presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia sotto la guida di Gianluca Libertucci. Durante questa serata proporrà musiche di Bossi, Buxtehude, Brahms, Bach e Franck.

Il prossimo concerto si terrà mercoledì 27 luglio con protagonista il giovane Gabriele Martin.



La rassegna viene organizzata dal Convento Francescano e Chiesa di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna Associazione Musicale e con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna. Esso può avere luogo grazie al sostegno di Trattoria da Anna e Roberto, Kontiki Beach&Restaurant, Ristorante-Pizzeria Notte e Dì, Hotel Brigantino, Mi.Ma. Tennis Mare Pineta, Hotel Olympic, Bagno Dario 315, Fabbrica d’Organi Tamburini Crema, Bovelacci Hotel, Nanni Impianti snc, Malusi 258b e Hotel Astra.

L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.