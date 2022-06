Il gruppo Nanou ridisegna il "Paradiso" di Dante fra danza, musica e colori

Cos’è il Paradiso? È uno luogo altro, un incontro, un confronto, una comunità. È un cammino che gruppo nanou ha percorso con l’artista visivo Alfredo Pirri e il musicista Bruno Dorella: lo spazio scenico di Pirri, i suoni di Dorella, le luci fluttuanti di Marco Valerio Amico, che firma il dispositivo coreografico per otto danzatori con Rhuena Bracci, immergono lo spettatore-visitatore nella meraviglia che Dante stentava a descrivere con le parole.

Dal 17 giugno al 2 luglio (tutti i giorni tranne il lunedì), alle 18 e alle 21, con Paradiso – una produzione di Nanou Associazione Culturale e Ravenna Festival – le Artificerie Almagià sono trasfigurate in uno spazio abitato da figure leggere ed evanescenti ispirate dalla cantica dantesca, dove tutto si muove e vibra; un campo lungo cinematografico per una coreografia in sinergia con l’arte visiva. E che rende più che mai evidente la necessità di tornare a un approccio da avanguardia dove l’arte coreutica, attraverso il dialogo con tutte le discipline artistiche, riscrive il patto tra performance, luogo e spettatore, chiamato a fare parte di una comunità estemporanea che sceglie liberamente come muoversi, quanto restare e cosa osservare. Venerdì 1 luglio le musiche saranno eseguite live dall’autore Bruno Dorella.

Biglietti: posto unico 10 Euro (la vendita online è attiva fino all’inizio dello spettacolo).