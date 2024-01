Il libro del faentino "Il verme di Birkenau" in scena al teatro Fellini

Le indagini di un omicidio nella città di Ravenna ai giorni d'oggi, porteranno a scoprire una vendetta covata per più di 80 anni andando a sollevare ricordi legati ai campi di concentramento. Spettacolo tratto dall’omonimo romanzo "Il verme di Birkenau" dell’autore faentino Fabio Mongardi che ne ha scritto anche la riduzione teatrale, presentato per la prima volta in assoluto al pubblico in una messa in scena al limite tra la realtà e l’onirico, dal Collettivo Frammenti di Scena, con una particolare traduzione scenica della bestialità umana. Ingresso libero.