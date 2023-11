Il live solista di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz

Venerdì 1 dicembre alle 21 Cristiano Godano terrà un concerto "Live in solo" all’auditorium "Arcangelo Corelli" di Fusignano, in vicolo Belletti 2. Conosciuto in tutta Italia come frontman dei Marlene Kuntz, formazione che ha segnato la storia della musica italiana in oltre 30 anni di attività, è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Classe 1966, è nato a Fossano in provincia di Cuneo.

Cristiano è l’autore di tutti i testi dei Marlene (oltre 130 canzoni), fondendo il rock e le influenze d’oltreoceano con la melodia. Esordisce come scrittore nel 2008 con “I vivi”, un’opera composta da sei racconti che entra in ristampa dopo appena una settimana di vendite. Nel 2019 pubblica Nuotando nell’aria (La Nave di Teseo), dove i primi tre dischi dei Marlene Kuntz e illustrandone i retroscena.

Il 26 giugno 2020 esce il suo primo album solista dal titolo Mi ero perso il cuore co-prodotto con Gianni Maroccolo e Luca Rossi. Osannato da pubblico e critica, il disco ha una forte impronta acustica ed è estremamente intimo, con testi diretti nella loro urgenza espressiva. Nel 2021 entra nella cinquina del Premio Tenco, come migliore opera prima: si piazzerà al secondo posto con 39 voti.

L’ingresso al concerto è libero.