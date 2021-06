Il premio Strega Nicola Lagioia apre l'ottava edizione di Scrittura Festival

Indirizzo non disponibile

Dopo l’anteprima con la Premio Nobel Olga Tokarczuk a giugno inizia l’ottava ScrittuRa festival, diretto da Matteo Cavezzali, che si svolgerà dal 1 al 27 luglio a Ravenna e Lugo, con appuntamenti anche a Bagnacavallo, Fusignano e Cotignola.

Il 1 luglio alle 17.30 al chiostro della Biblioteca Classense aprirà il festival il Premio Strega Nicola Lagioia, scrittore e direttore del Salone del Libro di Torino, con l’incontro dal titolo “Come narrare il male?” in cui dialogherà con Stefano Bon. Nicola Lagioia ci porta alla scoperta di un terribile fatto di cronaca nera che ci dice molto su ognuno di noi. "Tutti temiamo divestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?".