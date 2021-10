Il progetto "On" del trio Sinigallia, Viterbini e Ice One

Parte il primo tour di "Biglia - palchi in pista", il nuovo circuito di ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo in cui 4 live club e 2 teatri uniscono progettazione e competenze artistiche per tornare in pista e rispondere alla crisi del settore. Ad inaugurare Biglia sarà il progetto ON, un originale e potente trio composto da Riccardo Sinigallia (cantautore, autore e produttore romano), Adriano Viterbini (fondatore dei Bud Spencer Blues Explosion) e Ice One (produttore discografico, rapper e disc jockey). Il trio fa tappa venerdì 22 ottobre, ore 21, al Bronson di Madonna dell'albero.

Dopo un’anteprima romana, i tre artisti tornano in pista arricchendo la dimensione live con un’installazione di schermi su cui saranno proiettate le immagini in diretta delle loro mani sugli strumenti e diverse rappresentazioni grafiche del suono (oscilloscopi, analizzatori di spettro…), ma anche un coinvolgimento delle persone in sala. Il rituale prevede un unico presupposto: l’improvvisazione pura. Un evento orientato alla vibrazione collettiva, alla partecipazione fisica e simultanea, per tornare insieme sul palco dando vita a uno spazio di incontro unico e non ripetibile. Ingresso 12 euro, le prevendite online sono già disponibili sulla piattaforma Dice.