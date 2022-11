Il regista Fulvio Risuleo presenta il film "Notte Fantasma"

Una volta spente le luci, la platea del Cinema Sarti di Faenza si trasformerà nella Roma notturna che fa da sfondo al nuovo film di Fulvio Risuleo, regista giovane ma con già un bagaglio notevole di esperienza che giovedì 24 novembre alle 21.00 guiderà il pubblico attraverso il suo Notte fantasma, in una serata parte della rassegna “Appuntamenti d’autore”.

Un film singolare e straniante, il viaggio notturno di un ragazzo schivo e di un poliziotto tormentato tra inseguimenti, risse e fughe, che beneficia delle ottime interpretazioni del veterano Edoardo Pesce e dell’esordiente Yothin Clavenzani. Notte fantasma è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra ed è in programma nella storica sala faentina gestita dal circuito Cinemaincentro a partire da venerdì 18.

È tuttavia giovedì 24 la serata centrale della programmazione, quella in cui sarà presente il regista Fulvio Risuleo. Appena 31 anni e con all’attivo tre lungometraggi e vari corti, insieme ad una intensa attività di fumettista, il regista e sceneggiatore romano è già riuscito grazie al suo talento cristallino a ritagliarsi un posto ai livelli più alti del cinema italiano contemporaneo.

Se Notte fantasma è una prova che la produzione cinematografica nel nostro paese è assolutamente viva, Risuleo rappresenta una garanzia che continuerà ad essere viva ancora per molti anni. E per permettere a più persone possibile di incontrarlo, Cinemaincentro ha deciso di permettere la partecipazione alla presentazione del 24 non soltanto a chi acquisterà il biglietto per la proiezione di quella serata, ma anche a chiunque abbia visto il film nelle serate precedenti e presenterà in cassa il biglietto.

Prezzi biglietti: Intero 8 euro, Ridotto 6,50 euro, Soci BCC 5,50 euro, Under 25 5 euro.