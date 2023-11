“Il rock di padre in figlio”: il dj Massimo Cotto presenta il suo nuovo libro

Venerdì 17 novembre, alle ore 21, in collaborazione con “Associazione Nebraska”, nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, il DJ, scrittore e giornalista Massimo Cotto presenta al Caffè Letterario di Lugo il suo ultimo libro “Il rock di padre in figlio” edito da Gallucci. L’incontro ad ingresso libero, che si concluderà con un brindisi offerto dal Gruppo Cevico, sarà introdotto da Enrico Tasselli.

Il rock è fatto di infinite storie folli, al confine tra leggenda e realtà, assurde coincidenze, premonizioni, grandi artisti adorati dal pubblico e cantanti sconosciuti ai più che hanno cambiato la musica per sempre. Di tutte queste storie spesso i ragazzi di oggi non sanno granché, presi come sono dai mille stimoli diversi che ricevono dal mondo distratto e frammentato in cui viviamo. Massimo Cotto con il libro “Il rock di padre in figlio” ha voluto colmare questo vuoto spiegando a suo figlio Francesco, e a qualunque ragazz*, cosa il rock sia stato per lui, come lo abbia nutrito, fatto star bene, amato. Perché il rock contraccambia. Il rock ti sorregge quando hai bisogno, è complice, compagno di viaggio. E chiunque leggerà queste pagine è destinato a innamorarsene perdutamente.