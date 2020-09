Un trekking lungo "il sentiero degli Abissi"

Sabato 19 settembre si tiene un trekking medio facile tra la natura del parco della Vena del Gesso e gli scavi del Castello di Rontana. Un percorso di 4 km con 190 metri di dislivello.

Il percorso si sviluppa inizialmente sulla larga e comoda strada forestale frequentata solo dai visitatori del parco (accesso vietato ai mezzi motorizzati). La carraia è molto panoramica e mostra bellissimi scorci verso i calanchi argillosi di Torre del Marino. Da qui si imbocca il sentiero Cai 511 A (crocevia ben segnalato) che permetterà di raggiungere le più evidenti manifestazioni dei fenomeni carsici createsi nel tempo.

Qui il sentiero, a tratti impegnativo ma sempre ombreggiato, sarà scandito dai diversi inghiottitoi e pannelli identificativi. Sarà necessario attenersi alla segnaletica di sicurezza posta in prossimità delle recinzioni.

Quindi si arriva agli scavi archeologici del castello medievale di Rontana, uno dei più antichi e importanti insediamenti fortificati della vallata del Lamone, scelto come scavo pilota per conoscere le dinamiche dell'insediamento in questa Regione.

Ritrovo alle 15:30 presso il parcheggio del Rifugio Ca' Carnè. Quota: € 12,00 a testa. Iscrizione obbligatoria su Whatsapp a Francesca Melandri (guida GAE): 348 921 1013. Possibilità di cena al rifugio non compresa nella quota, gli interessati devono contattare direttamente la struttura al numero 0546-81468 (apertura cucina ore 19.00).

Obbligatorio abbigliamento da trekking, scarpe da trekking o con suola scolpita, acqua, antivento. Prendere visione delle misure anti-Covid 19 a questa pagina: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/