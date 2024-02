Iaia Forte e Alessio Boni mettono in scena l'Iliade

Mercoledì 14 febbraio (inizio ore 20.45) al Comunale di Russi va in scena l’Iliade nella versione del quadrivio formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, a dieci anni dalla nascita, dopo I duellanti e Don Chisciotte.

"Iliade. Il gioco degli dei" è il titolo dello spettacolo liberamente ispirato all’opera di Omero, che immagina una riunione degli dèi su una spiaggia del Mediterraneo. Sul palco Alessio Boni e Iaia Forte, insieme a Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer, Elena Vanni. L’Iliade è il classico che tutti conoscono, quella narrata è una storia eterna, che supera le epoche e non smette di dimostrare la sua attualità.

Dal racconto della guerra con i suoi orrori al legame tra la violenza e il potere, Iliade canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla, ma sono mossi dagli dèi in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti. Sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla, capricciosi, vendicativi, disumani: sono gli dèi immortali e la loro commedia è la tragedia degli uomini, da sempre.

Orari biglietteria: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 È attiva anche la vendita on line sul circuito Vivaticket. Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una mail all’indirizzo teatrocomunalerussi@ater.emr.it oppure telefonando al numero 0544.587690. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.