In concerto a Ravenna i 65 giovani coristi del Sankt Annae Gymnasium di Copenaghen

Ravenna e Copenhagen strette in un'ideale alleanza musicale: questo l'intento dietro al progetto artistico che vede complici da mesi LaCorelli e il danese Sankt Annæ Concert Choir. Un gemellaggio inaugurato nel dicembre scorso con il concerto-premio del Gershwin Quintet a Copenhagen per Jazz It Abroad, di cui LaCorelli si è fatta promotrice, e che oggi prosegue con l'arrivo a Ravenna del coro danese.

L'appuntamento è per domenica 5 marzo alle ore 18 presso la chiesa di San Romualdo, dove il Coro, composto dai 65 giovanissimi artisti del Sankt Annæ Gymnasium, eseguirà tra le altre pagine di Verdi, Rossini e del celebre compositore danese Carl Nielsen, omaggiando infine gli americani Ola Gjeilo ed Eric Whitacre.

Forte di una lunga e rinomata tradizione, il Coro è affidato alla direzione del M° Flemming Windekilde, che lo condurrà nei prossimi mesi in un'emozionante tournée europea. Ma sono già tanti i successi raccolti dal Sankt Annæ Concert Choir in giro per il mondo, con presenze anche negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.

Il concerto è frutto della preziosa sinergia tra LaCorelli, Ministero della Cultura e Regione Emilia Romagna.

Biglietteria: posto unico € 5. Per premiare la fedeltà del suo pubblico, LaCorelli offre uno sconto speciale ai primi 20 prenotati, che avranno diritto ad un ingresso ridotto a 2 €.

Per prenotazioni: biglietteria@lacorelli.it; +39 3396249299.

Info all'indirizzo: www.lacorelli.it.