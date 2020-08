In piazza con i grandi di calcio e ciclismo: da Sacchi e Costacurta a Davide Cassani

Il 27 e 29 agosto Piazza Garibaldi a Cervia diventa la casa dello sport con un doppio appuntamento insieme ai grandi nomi del calcio e del ciclismo. É chiaro che lo sport sarà un veicolo di ripartenza, per questo la regione Emilia-Romagna ha promosso questi due eventi a Cervia per parlare di sport.

Il 27 agosto in Piazza Garibaldi alle ore 21.00 debutta un sontuoso salotto in cui il padrone di casa è il giornalista di Sky Alessandro Alciato. Arrigo Sacchi, Alessandro “Billy” Costacurta e Giancarlo Marocchi raccontano le loro Coppe dei Campioni e commentano la Champions 2020. Un palco in cui si attraverserà dunque l’aneddotica vissuta direttamente in un momento in cui il calcio italiano era in vetta all’Europa.

Secondo appuntamento a Cervia invece dedicato alle due ruote per la serata del 29 agosto sempre in Piazza Garibaldi, sempre alle ore 21.00. Un ciclismo fatto delle storie antiche e contemporanee narrate da Marino Bartoletti. Bartoletti è giornalista esperto di sport e di tutto quello che lo sport evoca, nella musica e nella società. Con lui sul palco c'è Davide Cassani, Commissario Tecnico della Nazionale maschile di ciclismo e importante comunicatore televisivo per il mondo delle due ruote.