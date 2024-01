Alla Colleggiata di Lugo protagonisti il musical e la solidarietà

L'associazione sportiva Centro Studi Danza torna sul palco dopo lo spettacolo presentato a fine dicembre al teatro Moderno di Fusignano. Le allieve e gli allievi della scuola lughese, in particolare gli iscritti ai corsi di musical, sabato 3 febbraio, dalle 20.45, proporranno il musical “Light of the World – Il Vangelo secondo Matteo”, alla Chiesa della Collegiata, in piazza Savonarola a Lugo. Lo spettacolo, liberamente tratto da “Godspell”, torna dunque a essere presentato al pubblico per la regia di Laura Ghera dopo il successo riscontrato all’auditorium di Bagnara di Romagna nel 2023.

E anche questa volta, come una tradizione che si rinnova e che caratterizza l’associazione lughese diretta da Alessandra Morici, il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza. Grazie alla collaborazione con l’associazione “In Chiave Cristiana”, l’incasso dello spettacolo sarà utilizzato per garantire un sostegno a distanza a bambini e ragazze insieme alla Fondazione Avsi, organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Lugo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla reception di Centro Studi Danza Asd in via Bruno Gastaldi, 16 a Lugo oppure chiamare ai numeri 0545.27237, 348.7280539 (Piera).