In scena l'epica e indimenticabile favola di "Pinocchio"

Pinocchio, l’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi, arriva al Teatro Masini di Faenza domenica 20 febbraio alle ore 16, nell’ambito della rassegna Favole, riletta per il palcoscenico da Marcello Chiarenza. Lo spettacolo, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, è interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola e diretto da Claudio Casadio. Le musiche originali della pièce sono firmate da Carlo Cialdo Capelli.

Nello spettacolo, la storia vola fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico. O meglio sulla bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare.

In scena Maurizio Casali e Mariolina Coppola giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita ai tanti personaggi della storia che consigliano, che ingannano, che spaventano, che portano sulla cattiva strada. Ancora una volta si parla di un percorso di crescita. Il ciocco di legno, diventato burattino grazie all’abilità delle mani del vecchio padre, ne disattende subito le aspettative. Non ci pensa proprio ad andare a scuola! A lui interessa solo mangiare, bere e andare a spasso, ma alla fine delle sue mirabolanti avventure si ritrova stufo di essere burattino e vuole diventare un ragazzino, magari per bene. Scopre l’amore filiale e la responsabilità verso quel vecchio padre che lo ha sempre amato e aspettato, nonché la responsabilità verso la propria stessa vita che non è fatta solo di mangiare, bere e andare a spasso.

Biglietti: 5 euro.