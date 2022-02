In scena un classico per bambini: "I tre porcellini"

Domenica 13 febbraio Sciroppo di teatro arriva sul palcoscenico del Teatro Comunale di Russi alle 16 con I tre porcellini, Teatro delle Marionette degli Accettella, un classico della tradizione inglese che insegna in modo molto divertente e drammatico che non bisogna essere pigri e prendercela comoda, e che la sopravvivenza dipende da un lavoro unito alla capacità di essere previdenti (spettacolo adatto a bambinitra i 3 e gli 8 anni).

Nelle scorse settimane, e ancora fino alla fine del progetto a maggio, pediatri e farmacie si sono attivati nella distribuzione delle “confezioni di Sciroppo”, ossia dei libretti illustrati da Matteo Pagani, nei quali ci sono 6 ricette, ognuna delle quali corrisponde ad un biglietto da ritirare nella biglietteria del teatro prescelto al prezzo di 2 euro, valido per un bambino o una bambina e un accompagnatore, che potranno assistere in questo modo a 3 spettacoli. Nel libretto è inserito anche il bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa “medicina eccezionale per potersi emozionare”.

Biglietti: Intero 7 euro, ridotto 5 euro, cortesia 1 euro, biglietto Sciroppo di teatro 2 euro, biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini 20 euro, terzo figlio 1 euro).