Inaugurazioni, cena e spettacolo per la Festa del volontariato

Sabato 1° ottobre, in piazza del Popolo a Ravenna, la Consulta del volontariato comune di Ravenna Odv omaggerà il mondo del volontariato e dell’associazionismo in occasione della consueta festa che quest’anno si intitola: “Il volontariato bello di sera!”. Il Centro di servizio per il volontariato della Romagna, VolontaRomagna Odv, collabora alla realizzazione di questo evento che gode del patrocinio del Comune di Ravenna, pensato principalmente con e per i giovani, la matrice del futuro del Terzo Settore. E inoltre, la giornata del 1° ottobre sarà l’occasione per festeggiare a 360° un volontariato presente e partecipato. Infatti, i festeggiamenti inizieranno al mattino, dalle 10,30, con l’inaugurazione ufficiale della sede ravennate del Csv VolontaRomagna, gli uffici di via Agro Pontino, 13/A.

Nel pomeriggio ci si sposterà poi in piazza del Popolo per la festa del volontariato, che si concluderà a sera inoltrata. Come da programma, alle 16,30,saluti istituzionali e assegnazione del premio “Cittadina e Cittadino solidale”: un riconoscimento alle persone che attraverso azioni concrete abbiano tradotto con i fatti il loro impegno quotidiano nel campo della lotta contro la povertà, il disagio economico sociale e lo spreco. Speciale menzione verrà dedicata anche all’under 25 con il premio “Giovane Cittadina e Cittadino Solidale”, per l’impegno e la dedizione dimostrate nello stesso ambito. Christian Rivalta commenta: “Vogliamo porre l'importanza del volontariato nella società di oggi. I giovani spesso guardano al nostro mondo da lontano ma chisi avvicinarimane affascinato. Deve essere lo scopo che ci porterà in piazza”.

A seguire, dopo la cena fissata per le 18,30 in piazza del Popolo, si darà il via ad una serata di intrattenimento e festeggiamenti, che verrà scandita in tre momenti. Alle 19,30 verranno proiettati su maxischermo il video “Il volontariato nel tempo della ripresa e della resilienza” e lo spot “Il volontariato cos’è?”, realizzato insieme alle Magliette Gialle, il gruppo dei giovani volontari che hanno partecipato al progetto “Lavori in comune”. Sarà poi il momento della danza, insieme al gruppo di ballo Shadre Dance Family che promuoverà il musical a sostegno di Linea Rosa Odv. Infine, alle 20,30 l’evento volgerà al termine con l’energia e la musica dei volontari dell’associazione Porte Aperte: il complesso musicale Open Doors e la band N20.