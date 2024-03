Un viaggio fra i miti e le leggende giapponesi alla scoperta degli yōkai

Venerdì 22 marzo alle 21 in sala Codazzi della biblioteca Trisi, Celeste Naldoni della fumetteria Momomanga di Lugo, condurrà una serata imperdibile per gli amanti della cultura nipponica: la presentazione del libro "Onibaba: il mostruoso femminile nell'immaginario giapponese" (Mimesis Edizioni, 2023) dell'autrice Rossella Marangoni che sarà presente.

Come spiega la stessa Naldoni, "il mondo degli y?kai, creature soprannaturali che abitano il confine tra il mondo reale e quello fantastico, è uno degli argomenti più popolari e affascinanti non solo tra i lettori di fumetti ma anche per tutti quelli che iniziano a interessarsi al folclore del Sol Levante".

Questo interesse diffuso ha portato alla scelta di invitare Rossella Marangoni, laureata in lingua e letteratura giapponese e insegnante di cultura nipponica presso varie istituzioni italiane e svizzere. Nel suo saggio, Marangoni si interroga con rigore e passione sul perché nel vasto pantheon degli y?kai molte creature orrorifiche e malvagie siano figure femminili: vecchie streghe, spiriti vendicativi, demonesse, spettri con sembianze di donna.

Onibaba è un viaggio fra i miti e i racconti in cui il femminile e l'immaginario mostruoso giapponese si incontrano formando un interessante spunto di studio e riflessione.