"Ravenna Musica": ripartono con Nicola Valentini: gli incontri di introduzione all'ascolto

Tornano gli incontri di introduzione all’ascolto dei programmi dei concerti di “Ravenna Musica”. Dal 4 febbraio al 6 maggio, per 8 appuntamenti, sempre il sabato precedente ogni concerto, presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (pianterreno) alle ore 10.30 si svolgeranno gli incontri di introduzione all’ascolto dei programmi dei concerti (ingresso libero). Un’occasione per riflettere sulle composizioni che verranno eseguite nei concerti, di cui verrà data una lettura puntuale e di facile comprensione.



Il primo incontro è previsto per sabato 4 febbraio (ore 10.30) e sarà a cura di Nicola Valentini, uno fra i migliori giovani direttori italiani, che qualche giorno dopo, il 9 febbraio guiderà l'Orchestra Filarmonica Italiana nell'esecuzione della Sinfonia n. 40 K. 550 di Mozart e la Sinfonia n. 4 op. 90 "Italiana" di Mendelssohn. Saranno quindi le due celebri composizioni a essere illustrate dal maestro Valentini.





Ha tenuto concerti in diverse città italiane in qualità sia di direttore che di violoncellista concertatore, dirigendo varie formazioni con strumenti moderni e d’epoca tre le quali: Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, I Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, Orchestra Città di Ferrara, Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra Sinfonica Principato de Asturia di Oviedo. Il grande favore di critica e pubblico lo ha presto segnalato all’attenzione internazionale, come esperto conoscitore del linguaggio musicale barocco, classico e belcantistico.