Il maestro Nicola Valentini avvia il ciclo di incontri di introduzione all'ascolto

I collaudati incontri di introduzione all’ascolto, introdotti da alcuni anni dall’Associazione Musicale Angelo Mariani - una sorta di percorso ‘attrezzato’, di approfondimento dei contenuti dei singoli concerti di Ravenna Musica per esercitare il pubblico ad un ascolto sempre più consapevole -, torneranno puntuali il sabato precedente ogni concerto, alle ore 17.00, presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani.

L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Orpheus, la Ceroni Piano School e gli Amici di Viale Baracca. A guidare gli ascolti Cristina Ceroni e Nicola Valentini.

Si comincia con Nicola Valentini, noto direttore d’orchestra ravennate, che sabato 17 febbraio introdurrà all’ascolto del concerto de I Solisti di Pavia con il violoncellista Enrico Dindo in programma martedì 20 febbraio.



Cristina Ceroni, pianista ravennate e fondatrice della scuola di musica Ceroni Piano School, terrà gli incontri di sabato 2 marzo, sabato 9 marzo e sabato 6 aprile per introdurre i programmi rispettivamente dei concerti del pianista Nelson Goerner (6 marzo), della giovanissima pianista Alexandra Dovgan (13 marzo), e del duo formato dalla violinista Anna Tifu e dal pianista Giuseppe Andaloro (7 aprile).



Quindi sabato 20 aprile Nicola Valentini illustrerà il programma del concerto del 26 aprile, occasione in cui dirigerà l’Orchestra Calamani. Infine sabato 4 maggio Valentini presenterà il concerto dell’Orchestra da Camera di Mantova che l’8 maggio a chiusura di “Ravenna Musica” si esibirà insieme al violinista Krisfof Barati.