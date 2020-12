"Incontro a Dante", tanti appuntamenti durante le festività

In vista delle festività si arricchisce di appuntamenti il programma di dicembre delle visite di "Incontro a Dante", percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta. Oltre alle visite del sabato e della domenica alle ore 11.00, previste per tutto l'anno delle celebrazioni del settecentenario dantesco, si è pensato di fornire una programmazione più ampia per offrire l'occasione di godere di un momento culturale durante le festività in tempi in cui musei, mostre e complessi monumentali sono chiusi.

Le visite, realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno una durata di un'ora e mezza. Rivolte ad un massimo di 15 persone sono effettuate in esterno rispettando i protocolli Covid-19 e con l'ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

Gli appuntamenti

Martedì 8 dicembre ore 11.00 - Il mistero delle ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti visita guidata a cura di Manuela Guerra ore 15.00 - I luoghi dell'ultimo esilio visita guidata a cura di Cinzia Tittarelli

Sabato 12 dicembre ore 11.00 - Sulle tracce di Dante Uomo visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

Domenica 13 dicembre ore 11.00 - Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda visita guidata a cura di Cristiana Zama

Sabato 19 dicembre ore 11.00 - Se Dante non fosse stato a Ravenna visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

Domenica 20 dicembre ore 11.00 - C'era una volta… Dante a Ravenna visita guidata a cura di Monica Buldrini Sabato 26 dicembre ore 11.00 - Dante e le figure femminili care al Poeta a Ravenna visita guidata a cura di Manuela Guerra ore 15.00 - Se Dante non fosse stato a Ravenna visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

Domenica 27 dicembre ore 11.00 - Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana visita guidata a cura di Angela Izzo ore 15.00 - Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca visita guidata a cura di Serena Zecchini

Venerdì 1 gennaio ore 15.00 - Il mistero delle ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti visita guidata a cura di Manuela Guerra

Sabato 2 gennaio ore 11.00 - Dante e le figure femminili care al Poeta a Ravenna visita guidata a cura di Manuela Guerra ore 15.00 - I luoghi dell'ultimo esilio visita guidata a cura di Cinzia Tittarelli

Domenica 3 gennaio ore 11.00 - Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda visita guidata a cura di Cristiana Zama ore 15.00 - Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana visita guidata a cura di Angela Izzo

Mercoledì 6 gennaio ore 11.00 - Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca visita guidata a cura di Serena Zecchini ore 15.00 - Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana visita guidata a cura di Angela Izzo.

Per informazioni: cell. 339.3852304 - guideilcamminodidante@gmail.com - facebook.com/incontroadante. Le visite hanno un costo a persona di 10 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida; bambini gratuito fino a 10 anni. È necessaria la prenotazione su ravennaexperience.it, eventbrite.it o contattando direttamente la guida.