Al Mar Paolo Bacilieri racconta il genio di Piero Manzoni

Giovedì 22 febbraio alle 17.30 al Mar di Ravenna per la rassegna "Pagine d'arte" sarà ospite Paolo Bacilieri, fumettista e scrittore veneto che parlerà di "Piero Manzoni BACGLSP. Basta a ciascun giorno la sua pena", in dialogo con Matteo Cavezzali.

Tra i numerosi premi nazionali e internazionali ricevuti da Bacilieri ricordiamo il Premio A.N.A.F.I. nel 2002 come miglior disegnatore e quello come miglior autore al salone di Lucca Comics & Games nel 2006. L'artista ha collaborato con Milo Manara e insegna alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia.

Piero Manzoni è stato l’artista geniale e irriverente che attraversò come un lampo la scena italiana e internazionale del Dopoguerra, illuminandola con la sua vitalità e le sue provocazioni. Dopo Fun, More Fun, Era Brera e Ettore e Fernanda, un altro capitolo del “grande romanzo di Milano” che Bacilieri porta avanti da tempo raccontando la città e le sue contraddizioni, le sue storie e le sue architetture, i personaggi che l’hanno animata e resa unica.

Il nuovo graphic novel di uno dei più amati e premiati fumettisti italiani, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra i quali il Gran Guinigi di Lucca Comics e il Micheluzzi di Napoli Comicon. Piero Manzoni: sì, quello della Merda d’artista venduta in scatolette. Quello che firmava uova sode, invitando poi il pubblico a mangiarle. Una geniale meteora che a partire da Milano attraversò la scena dell’arte italiana del Dopoguerra, per spegnersi troppo presto, a nemmeno trent’anni, nel 1963.