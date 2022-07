Inoki, Murubutu, Davide Shorty e tanti altri artisti per l'ottava edizione di Under Fest

Grandi ospiti e spettacoli per "Under Fest 8", l'ottava edizione del festival hip hop con la direzione artistica dei rapper Moder e Kenzie, si svolgerà dal 29 luglio al 10 agosto in provincia di Ravenna in varie location. Durante le sette giornate del festival si alterneranno live, talk, cypher e tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.

Gli ospiti principali di questa nuova edizione del festival saranno Inoki, Davide Shorty, Mattak, Dj Fastcut (Dead Poets III), Disme, lo statunitense R.A. The Rugged Man e Murubutu (che darà vita al talk "Letteraturap") ma nel programma figurano tanti altri artisti di varie generazioni, con stili diversi e appartenenti per lo più alla scena rap underground.

"Circa 8 anni fa, per la 'fotta' di rappare insieme, una ventina di artisti pongono le basi di Under Fest. Nel frattempo il rap è cambiato 4 o 5 volte, alcuni degli artisti delle prime edizioni sono addirittura andati a Sanremo… Quest'anno per noi è fondamentale, un volano, non solo per ripartire dopo la pandemia ma anche per ripensare a questo festival, alle motivazioni che ci hanno portato fin qui - spiega il rapper e direttore artistico Moder - Il programma dimostra come crediamo che sia il momento di mescolare generazioni e approcci diversi. Under è anche e soprattutto uno sguardo sul futuro e la parte più interessante è sempre quella dei cypher, ora più che mai dato che i palchi per gli emergenti sono sempre meno e sempre più difficili da occupare. Quest'anno abbiamo deciso di avere anche un rapporto stretto e profondo con le novità che in Emilia-Romagna stanno animando il sottosuolo, infatti un artista per serata sarà emiliano-romagnolo: abbiamo la responsabilità di dare opportunità alle centinaia di ragazzi che ogni giorno provano a farsi sentire. Under è confronto e riflessione e grazie a una fitta rete di legami ci saranno talk e approfondimenti su ciò che oggi il rap rappresenta".

"Anno dopo anno il festival diventa sempre più grande, ragione per cui abbiamo deciso di aumentare il numero delle giornate a 7 con un susseguirsi di artisti di diverse generazioni, con differenti stili ma accomunati tutti dalla stessa passione. Dal rap nuovo, stiloso, metrico di Mattak, passando per lo show esplosivo di Dj Fastcut in formazione con Dead Poets III, la credibilità e la storia di Inoki, il sound di Disme, le tecniche d’oltreoceano di R.A. The Rugged Man per arrivare infine alla splendida voce di Shorty - aggiunge l'altro direttore artistico, Kenzie - In ogni serata ci sarà in apertura quello che è il segno distintivo di Under Fest: il cypher, modalità live con la quale è nato questo festival. Tanti artisti emergenti si alterneranno a colpi di flow e rime. Oltre a questi ci saranno i vincitori dell'Under Contest in cui ogni partecipante su Instagram, su una base a libera scelta, farà 16 barre e i migliori saranno selezionati da una nostra giuria di ospiti del settore".

Il programma

Venerdì 29 Luglio: Bagno Polka – Marina Romea

Talk ore 18.00 con DAMIR IVIC, REDAZIONE THE PURISTA, FEDERICO SAVINI (BLOW UP)

Cypher con AFB

Live ore 19.00 con MATTAK

Dj set di Dj DIMA

Mercoledì 3 Agosto: Bagno Peter Pan – Marina Di Ravenna

Talk ore 21.00 con MURUBUTU “Letteraturap” modera REDAZIONE BOH MAGAZINE

Cypher con UGO CREPA, CARLO CORALLO, ALBINO

Dj set di Dj DIMA

Giovedì 4 Agosto: Bagno Hana-Bi – Marina Di Ravenna

Talk ore 18.30 con ARCADE BOYZ

Live ore 21.00 con DJ FASTCUT, Dead Poets III

Venerdì 5 Agosto: Piazza Vivaldi – Lido Adriano

Cypher con GABS, SANDRO SU

Live ore 21.00 con INOKI

Dj set di Dj DIMA

Sabato 6 Agosto: Piazza Vivaldi – Lido Adriano

Cypher con FILL KOI, CAVALLERO

Live ore 21.00 DISME

Dj set di Dj DIMA

Domenica 7 Agosto: Piazza Vivaldi – Lido Adriano

Cypher con OYOSHE, KALI BLACK (IROL, DOSHER, KD ONE)

Live 21.00 R.A. THE RUGGED MAN

Dj set di Dj DIMA

Mercoledì 10 Agosto: Bagno Peter Pan – Marina Di Ravenna

Cypher con DJOMI, LORENZO TRONCONI, WINTER GEKOWS

Live ore 21.00 con DAVIDE SHORTY

Dj set di Dj DIMA