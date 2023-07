Iva Zanicchi, Sergio Muniz e Valerio Scanu: una grande serata per la sicurezza stradale

Indirizzo non disponibile

Anche quest’anno la campagna regionale di comunicazione ‘Guida e basta’ porta sul palco grandi ospiti con tre nuovi appuntamenti in Emilia Romagna. Uno di qesti è in sabato 12 agosto, in piazza Vivaldi, a Lido Adriano. Protagonisti della serata saranno Iva Zanicchi, Valerio Scanu, Sergio Muniz, Sofia Bruscoli, Duilio Pizzocchi, i Moka Club ed Hermes.

L’obiettivo della Regione è contrastare la distrazione al volante e continuare a promuovere una guida attenta e sicura. Gli spettacoli, che saranno promossi da spot in onda su radio (426 passaggi) e tv locali (oltre 500 passaggi), inizieranno alle 20.45 e si potranno vedere in differita a settembre sulle emittenti regionali e LepidaTv.