L'università ravennate celebra i 50 anni dell'Unesco con un convegno sul restauro

A Ravenna l’appuntamento è per l’11 ottobre con il convegno dal titolo “Restauro, conservazione, valorizzazione, digitalizzazione e scienza del patrimonio” che avrà luogo dalle 9 alle 18:30 presso la Sala "Olindo Guerrini", Palazzo dei Congressi (Largo Firenze).

Gli eventi dedicati all’anniversario saranno un’occasione per riflettere sul valore del patrimonio culturale come eredità da salvaguardare e trasmettere alle future generazioni. La Convenzione UNESCO sul patrimonio dell’umanità compie infatti 50 anni ed è una festa che riguarda 8 miliardi di persone. Il patrimonio che la riguarda è un lascito perpetuo, che si arricchisce continuamente e si dona a sempre più eredi. Per questo motivo Ravenna – crocevia di storie e culture, con i suoi monumenti inestimabili – non poteva che essere tra i palcoscenici di questa ricorrenza, con un convegno dedicato agli ambiti che più ne caratterizzano le attività in relazione al patrimonio UNESCO: restauro, conservazione, valorizzazione, digitalizzazione e scienza del patrimonio culturale. Senza queste attività di ricerca, che vedono l’impegno multidisciplinare di più dipartimenti e corsi di studio, la ricchezza del patrimonio culturale sarebbe destinata a scomparire nell’arco di poche generazioni.

La città e l’Ateneo offrono dunque le loro esperienze e le loro competenze accogliendo anche le testimonianze e gli studi su siti UNESCO distanti dalle realtà locali, ma con esse tuttavia imparentati per la comune importanza e missione, quali testimoni culturali di questa grande eredità universale.