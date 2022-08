La compagnia All'incirco porta in scena lo spettacolo "Felici e contenti?"

Indirizzo non disponibile

Venerdì 19 agosto (ore 21.15, ingresso gratuito) al Coja Beach di Casalborsetti tornano gli spettacoli di burattini: la compagnia All'inCirco giunge con lo spettacolo "Felici e contenti?".

Storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con l'innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici... Tra fioriture e metamorfosi verso la consapevolezza che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Cosa possiamo fare? Il segreto, forse, è non rincorrere le farfalle, ma curare il giardino perché loro vengano da noi.

Uno spettacolo originale frutto della fantasia e della capacità tecnica di Gianluca Palma, che ha sviluppato negli anni una personalissima vena poetica in grado di fondere elementi di teatro di strada con i linguaggi propri del teatro di figura, rendendo protagonisti in scena in maniera imprevedibile e avvincente marionette a filo, burattini, pupazzi, scenografie meccaniche.