La mostra storica dei Carabinieri per la Giornata delle forze armate

La Cassa di Ravenna ricorda la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ospitando un mostra del Comando Provinciale dell’Arma di Ravenna presso le vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo 30. In vetrina alcune uniformi del primo Novecento, calendari storici, berretti, oggettistica e divise della Banda Musicale dei Carabinieri. La mostra rimarrà allestita fino al 5 novembre.

In particolare nelle vetrine vengono esposte uniformi di alcuni periodi storici, l’Abito Talare di tessuto nero da Cappellano Militare, 1900 – 1935, l’Uniforme d’ordinanza di panno nero di Maggiore dei Carabinieri Reali, dal 1995 ad oggi l’Uniforme d’ordinanza di cordellino nero e la Grande Uniforme da Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in dotazione alla Banda Nazionale. Esposto anche un palco in miniatura raffigurante componenti della banda nazionale dell’Arma.